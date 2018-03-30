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Kızıltepe’de huzur uygulaması yapıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, “Huzur Uygulaması” yaptı.

  • İHA
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Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Huzur Uygulaması" kapsamında ilçe genelinde denetimler yaptı. Polis, ilçede bulunan park, bahçe, okul çevresi ve metruk binalarda aramalar yaptı. Sürücüleri de denetleyen ekipler, kimlik sorgulamaları da gerçekleştirdi.

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