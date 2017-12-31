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Mardin’de 8 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’in merkez Artuklu ilçesi jandarma bölgesinde durdurulan 3 araçta yapılan aramada, 8 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Artuklu sorumluluk bölgesinde yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yapılmıştır. Aramada 8 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak 3 şüpheli şahısın ifadesi alınarak para cezası uygulanmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi. 

 

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