Mardin’de 8 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mardin’in merkez Artuklu ilçesi jandarma bölgesinde durdurulan 3 araçta yapılan aramada, 8 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi.
- İHA
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Artuklu sorumluluk bölgesinde yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yapılmıştır. Aramada 8 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak 3 şüpheli şahısın ifadesi alınarak para cezası uygulanmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.
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