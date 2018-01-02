KKTC, 7 Ocak'da yapılacak seçime hazır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 7 Ocak’ta yapılacak genel seçimlere ülke genelinde 8 siyasi parti ve 9 bağımsız adaylar katılıyor. 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nin belirleneceği seçimde milletvekili olmak için 388 aday yarışacak.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Narin Ferdi Şefik, 7 Ocak Pazar günü yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile ilgili düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmasında geçmiş yıllardaki seçimlere oranla bu seçimin daha uzun süreceğini, gayrı resmi sonuçların ise pazartesi sabahından önce hazırlayabileceklerini söyledi. 7 Ocak Pazar günü saat 19.00’a kadar yayın yasağı olduğunu, 19.00-21.00 arasında sadece YSK’nın verdiği bilgilerin kullanılabileceğini belirten Şefik, basından bu kurallara özen göstermesini, sosyal medyadan da bu bağlamda yayın yapılmamasını istedi.

KKTC Meclisinde, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 20, UBP 18, DP 4, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3 sandalyeye sahip. Ayrıca Mecliste 5 bağımsız milletvekili bulunuyor.