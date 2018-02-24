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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Ada'daki gerilimin nedeni Rumlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Akdeniz'de yaşanan doğal gaz kriziyle ilgili olarak, gerginliğe Rum tarafının neden olduğunu söyledi.

  • DHA
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Bir kabulünde konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşma yerine, tek taraflı girişimleri sürdürerek Doğu Akdeniz´de gerginlik ortamı yaratılmasına neden olduğunu belirtti. Akıncı, "Artık Kıbrıs Rum tarafında yetki, güç ve doğal zenginlikleri Kıbrıs Türk tarafı ile paylaşmaya dönük yeni bir anlayışın doğması gerekiyor" dedi.
 
Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs´ta eşit, adil ve tüm tarafların kazançlı çıkacağı yeni bir gelecek için yapıcı tutumunu devam ettiğini belirterek, "Bu yöndeki kararlılığımızı, haklarımızdan vazgeçmeden sürdüreceğiz" diye konuştu.
 

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