KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Kıbrıs'ta bir yol ayrımına gelindi

Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman'ı haftalık olağan görüşmesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Akıncı, Rum lideri Anastasiadis ile 16 Nisan’da ara bölgede yapacakları görüşmenin müzakerelerin yeniden başlayacağı anlamına gelmediğini ifade ederek bunun tarafların müzakerelere ilişkin bir niyet araştırması olduğunu söyledi.

Akıncı, "Halk tarafından seçilen temsilciler olarak bir araya gelip adanın geleceği hakkında ne düşündüğümüzü birbirimize söylememiz son derece gerekli oldu. Gelişmelere aynı bakış açısıyla mi bakıyoruz? Bugüne kadar yapılan ve yapılamayanlardan aynı dersleri mi çıkarıyoruz? Tüm bunları açık kalplilikle konuşmak üzere gideceğim." diye konuştu.

Görüşme hakkında ön yargıda bulunulmaması gerektiğini belirten Akıncı, ne görüşmeyi çok basite indirgemenin ne de gereğinden fazla anlamlar yüklemenin doğru olacağını dile getirdi.

Rum lideri Anastasiadis'in 5 yıllık yeni bir görev süresinin bulunmasından dolayı görüşmenin son derece önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, "Gerçekten bir yol ayrımına geldiğimiz açık ve nettir. Birlikte yürünecek bir yolumuz var mıdır? Yoksa herkes ayrı ayrı yollara mı gidecek? Bu görüşmenin önemi ve anlamı budur." değerlendirmesinde bulundu.

Akıncı, Kıbrıs'ta olası bir anlaşmada dönüşümlü başkanlık konusunda Rum lideri Anastasiadis'in henüz toplumuna açık ve net bir mesaj veremediğini söyleyerek "Konu dönüşümlü başkanlıkta düğümlenmiştir. Bir anlaşma için olmazsa olmazlardan birinin de ikiye bir oranında (iki yıl Kıbrıslı Rum bir yıl Kıbrıslı Türk) dönüşümlü başkanlıktır. Bunu Rum toplumuna izah edilebilmesi gerekir." diye konuştu.

Kıbrıs Türk toplumuna, bir anlaşma ihtimalinde oluşacak her durumu anlattıklarını kaydeden Akıncı, Kıbrıs Rum yönetimi liderinin de dönüşümlü başkanlığın bir anlaşmanın olmazsa olmazı olacağını toplumuna söylemesini temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında Temmuz 2017'de İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.

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