KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Ülkemiz, hiçbir terör örgütünün yuvalanabileceği bir yere dönüşmemelidir

Cumhurbaşkanı Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde bazı polis teşkilatı mensupları ile kimi sivil yurttaşlar hakkında, KKTC hükümeti tarafından da Türkiye’deki darbe girişiminin ardından terör örgütü listesine alınan FETÖ’ye mensup oldukları şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü haberleri yer aldığına işaret ederek, yürütülen süreç hakkında devlet makamlarının açıklama yapması talebinin dile getirildiğini kaydetti.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016’da darbe girişiminde bulunan suç odaklarının gerekli cezalara çarptırılmasının hukukun ve adaletin gereği olduğunu kaydeden Akıncı, "15 Temmuz’daki darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren darbeye karşı demokrasinin yanında yerini almış Kıbrıs Türk halkının cumhurbaşkanı olarak halk iradesine saldırmış odaklarla mücadelenin önemini bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, özellikle suçla ve suçlularla mücadele için kurulan polis teşkilatına yönelik sızmaların varlığı halinde bunun bertaraf edilmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, bu çerçevede ilgili makamların basında sözü edilen türden suç bağlantılarının kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bulunması halinde, olayı aydınlatmak ve yargıya havale etmek için titizlikle çalışmasının kaçınılmaz olduğunu bildirdi.

- "Gereğinin yapılması KKTC devletinin görevidir"

Böylesi süreçlerde, hukukun içinde kalmanın öneminin daha da arttığını belirten Akıncı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ülkemiz, hiçbir terör örgütünün yuvalanabileceği bir yere dönüşmemelidir. Sözü edilen örgütle bağı olan terör odaklarının tespiti halinde hukuk içinde kalınarak gereğinin yapılması KKTC devletinin görevidir. Çeşitli spekülasyonların ve asılsız ihbarların adaleti yanıltmasının önüne geçmek de toplumsal bir görevdir. Soruşturmayı yürüten birimlerin yanı sıra başta medyamız olmak üzere tüm kurumlarımız, yargısız infaz girişimlerine ve peşin hükümlü yaklaşımlara karşı uyanık olmalıdır. Bir tek masum insanın bile özgürlüğü elinden alınmamalı ve geleceği karartılmamalıdır. Adalet herkes için gereklidir."

Medyada sözü edilen soruşturmaların adli makamlarca yürütülmekte olduğunun anlaşıldığını ifade eden Akıncı, şunları kaydetti:

"Öyle inanıyorum ki soruşturmayı yürüten makamlar, kamuoyunun bilgi ihtiyacının karşılanması talepleri karşısında hukuki sürece ve henüz yargı huzuruna çıkarılmamış şüphelilerin haklarına zarar vermeden, belirli ölçüler içinde kalarak gerekli aydınlatmayı yapacaklardır. Bu önemli süreci hukuk sınırlarını aşmadan ve adalet duygusundan sapmadan hakkaniyetli bir sonuca bağlamak için herkes üzerine düşen görevi titizlikle yerine getirmeli ve sorumluluk duygusundan hiç şaşmamalıdır."