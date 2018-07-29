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KKTC Kendisine tokat atan sevgilisini bıçakladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizm şehri Girne'de Nadia Bel Hajjam, kendisine tokat attığını öne sürdüğü erkek arkadaşı Savaş Şanverdi'yi bıçakla yaraladı.

  • DHA
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Olay, dün saat 04.00 sıralarında Girne'nin Alsancak bölgesinde meydana geldi. Nadia Bel Hajjam ile erkek arkadaşı Savaş Şanverdi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Savaş Şanverdi, iddiaya göre Hajjam'a tokat attı. Hajjam da mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla sevgilisine saldırdı. Karın bölgesinden iki bıçak darbesi alan Savaş Şanverdi, Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Savaş Şanverdi'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Girne'de mahkemeye çıkarılan Hajjman ise çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok büyük hata yaptım" dedi. Mahkeme, Savaş Ş.'yi çok sevdiğini söyleyen Hajjam'ın, 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi. 

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