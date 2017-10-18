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KKTC kış saati uygulamasına geçiyor

Türkiye ile ayno şekilde yaz saati uygulamasını sürdüren KKTC, bu yıl uzun tartışmaların ardından kış saatine geçme kararı aldı.

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Türkiye ile aynı saati kullanan KKTC, bu uygulamadan vazgeçerek, 29 Ekim Pazar günü Avrupa ülkeleriyle birlikte saatleri 1 saat geri almaya karar verdi.
 
KKTC Bakanlar kurulunun saatlerin geri alınması kararında, özellikle karanlıkta okula gidilmesi ve bunun yarattığı sıkıntılar konusunda kamuoyundan gelen tepkilerin etkili olduğu belirtiliyor.
 
KKTC’de saatlerin geri alınmasıyla, AB üyesi olan Kıbrıs Rum kesimiyle geçen yıl meydana gelen saat farkı bu yıl oluşmayacak.
 
KKTC Bakanlar kurulunun okulların Şubat tatiline girmesinden sonra Türkiye’yle ortak saat uygulamasına geri döneceği zira o dönemde günlerin uzamasıyla birlikte karanlıkta okula gidilmesi şikayetinin ortadan kalkmış olacağı belirtiliyor.

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