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KKTC, TSK'ya 537 bin TL bağış yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye´nin Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri´ne (TSK) 537 bin 500 TL bağış yapıldı.

  • DHA
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Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Başkanı Mustafa Tolga, Sönmezliler Ocağı Başkan Yardımcısı Halil Kaza, KKTC Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu ile Vakıflar ve Din İşleri Emeklileri Derneği Başkanı Derviş Coşkuner, Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay´ı ziyaret ederek, TSK´ya yaptıkları bağışın çekini verdi. Ziyarette, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da hazır bulundu. 
 
Yardım çekini alan Büyükelçi Kanbay, "TSK, Suriye´nin Afrin bölgesinde teröristleri temizlemek için titizlik ve dikkatle sivillere zarar vermeden çok başarılı bir hareket gerçekleştiriyor. Kıbrıs Türk halkı, sivil toplum örgütleri, dernekleri, düşünürleri ve insanından destek, teşvik ve dayanışma mesajları alıyoruz. Bu dayanışma ve birliktelik ruhu önemli" dedi.

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