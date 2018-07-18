KKTC Yeni Erenköy sahiline 16 mil uzaklıkta bir mülteci gemisi battı

İlk belirlemelere göre, KKTC makamlarının da müdahalesi ile 101 kişi kurtarılırken, 16 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de arandığı aktarıldı.

Geminin Yenierenköy sahiline 16 mil deniz uzaklığında sabah erken saatlerinde alabora olduğu bildirildi. Gemide Suriye’deki iç savaştan kaçan en az 150 mültecinin olduğu ifade ediliyor.

Sahil güvenlik ekipleri, kurtarma operasyonu başlattı.