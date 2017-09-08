KKTC’de çok sayıda polis ve sivilin FETÖ ile güçlü ilişkileri olduğu tespit edildi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) KKTC’deki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Polis Genel Müdürlüğü ve sivildeki yapılanmaya dair önemli bulgular elde edildiği gelen bilgiler arasında. KKTC'de FETÖ operasyonu kapsamında polis teşkilatında 53 polisin FETÖ ile bağlantılı olduğu ifade edildi. Aralarında iş adamlarının da bulunduğu yüzlerce kişinin isim listesinin KKTC polisinin elinde olduğu ve savcılığa ulaştığı öğrenildi. Ada genelinde polis ve sivil ayağı olan FETÖ bağlantılı kişiler için her an düğmeye basılarak operasyon başlatılması bekleniyor.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekibin yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, aralarında birçok iş adamının da olduğu yaklaşık 300 sivilin FETÖ ile güçlü ilişkileri olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Öte yandan, aralarında üst düzey polislerin de olduğu toplam 53 polisin FETÖ bağlantılı olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı ‘Bylock’ kullandığı belirtiliyor. Söz konusu 53 polisin Türkiye’den gelen FETÖ üyeleriyle KKTC’de toplantılar yaparak himmet verdikleri belirtilirken, çok sayıda polisin de banka hesaplarında yüklü miktarlarda para bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, önümüzdeki günlerde geniş çaplı operasyonların başlanmasının an meselesi olduğu belirtildi.