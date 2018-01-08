Kuzey Kıbrıs'ta dün yapılan seçimlerin ardından sandıkların yüzde 93'ü açıldı. Sonuçlara göre 8 partiden 6'sı yüzde 5 barajını aşarak Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilme hakkı kazandı.

Seçim barajını aşan UBP, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Demokrat Parti (DP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Meclise girme şansı bulurken, bu sonuçlarla ülkede hiç bir partinin tek başına iktidarı alamadığı ortaya çıktı.

Ülkede kayıtlı 190 bin seçmenin yüzde 61,5'inin sandık başına gittiği seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, UBP yüzde 35'in üzerinde oy alarak 50 sandalyeli mecliste 21 milletvekiliyle temsil hakkı kazandı. CTP'nin yüzde 21,05 oy oranıyla 12 milletvekili, HP'nin yüzde 17,05 oranıyla 9, TDP'nin 8,64 oy oranıyla 3, DP'nin 7,87 yüzde oy oranıyla 3, YDP'nin ise yüzde 6,96 oy oranıyla 2 milletvekili çıkardığı seçim sonuçlarına göre hiç bir parti tek başına çoğunluğu sağlayamadı. Ülkede, iki veya üç partinin bir araya gelmesiyle oluşturulacak koalisyon gündeme geldi.

Kıbrıs görüşmelerine müzakereci olarak katılan Kudret Özersay'ın liderliğindeki Halkın Partisi, ilk kez girdiği seçimlerde yüzde 17,05 oy aldı ve meclisin 3. partisi oldu.

Bu sonuçla UBP, bir önceki seçime göre oylarını yüzde 8 artırarak seçimin galibi oldu. CTP yüzde 17, DP ise yüzde 16 oy kaybı yaşadı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Şefik, milletvekili sayılarının partilere dağılımının ve milletvekili isimlerinin bugün veya en geç salı sabahı belli olmasını beklediklerini söyledi.

Şefik, seçim sonuçlarının kesin olmadığını, oyların henüz sandık kurulları ve iki aşamalı İlçe Seçim Kurulu denetiminden geçmediğini belirtti. Narin Şefik, milletvekili sayılarının partilere dağılımı ve isimlerinin bugün akşam ya da en geç yarın sabaha kadar netleşmesini beklediklerini kaydetti.