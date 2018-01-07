KKTC'de seçim sonucu açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başına gitti. Sabah 08:00'de başlayan oy verme işlemi 18:00 itibariyle sona erdi.

Milletvekilliği erken genel seçiminde, toplam 190 bin 551 seçmen, 719 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde, 8 partiden 379 ile 9 bağımsız aday Cumhuriyet Meclisi’nde yer almak için yarışacak.

Partiler, Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 10, Güzelyurt’tan 4, Lefke'den 2 ve İskele’den de 5 milletvekilliği için mücadele edecek. Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar, oy oranlarına göre mecliste temsil edilme şansı bulacak. Oy verme işleminin 18.00'de tamamlanmasıyla hemen oy sayımına geçildi.

Seçim Yasası uyarınca saat 19.00'a kadar seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapılamayacak, 19.00-21.00 saatleri arasında YSK'dan alınacak sonuçlar duyurulabilecek ve 21.00'den sonra da yayın yasağı kalkacak

Yeni seçim sistemi nedeniyle oy verme işlemleri ve sonuçların açıklanmasının geçmişe göre biraz daha uzun sürmesi öngörülüyor.

Oy pusulasının büyük olması ve karma oy kullanımının daha uzun sürmesi, oy verme ve sayım süresini de uzatacak.

Seçmenler, bu seçime kadar 5 seçim bölgesinde oy kullanıyordu. Buna göre, Lefkoşa’da kayıtlı seçmenler, sadece Lefkoşa bölgesinden seçilecek milletvekilleri arasında tercih yapıyor ve oy pusulası da küçük oluyordu. Şu anki değiştirilen sistemde bölge ayrımı kaldırıldı. Çarşaf liste adı verilen sistemle, ülke tek seçim bölgesi oldu ve oy pusulası büyüdü.

Akıncı ile Denktaş oyunu kullandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) erken genel seçimde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş başkent Lefkoşa'da oylarını kullandı.

Oyunu Şehit Ertuğrul İlkokulu'ndaki 219 nolu sandıkta Eşi Meral Akıncı ile kullanan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Seçimlerin ülkeye ve topluma hayırlı olması dileğinde bulunan Akıncı, bu seçimlerde farklı bir düzenlemeye gidildiğini ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) oyların nasıl kullanılacağına ilişkin detaylı açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Akıncı, seçim sonuçlarının Kıbrıs Türk halkının daha iyiye ulaşmasında kilometre taşı oluşturması temennisinde bulunarak, "Bu sonuçların gereği ne ise yeni hükümetin oluşması açısından cumhurbaşkanı olarak bunu yerine getireceğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Denktaş'tan vatandaşlara sandığa gitme çağrısı

DP Genel Başkanı Denktaş da Gönyeli Belediyesinde 68 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Eşi Müge Denktaş ile oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Denktaş, alelacele bir seçimin propaganda döneminin bittiğini belirterek, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Vatandaşlara oy verme çağrısı yapan Denktaş, oy vermenin vatandaşlığın en önemli haklarından birisi olduğuna ve vatandaşların iradelerini ortaya koymaları gerektiğine dikkati çekti.

KKTC Başbakanı Özgürgün

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün oyunu başkent Lefkoşa'daki Şehit Ertuğrul İlkokulu'nda 208 numaralı sandıkta kullandı.

Özgürgün, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Halkın verdiği karar doğrultusunda ülke yönetiminin şekillenmesinde gerek UBP gerekse de tahminim ve umudum odur ki diğer partiler aynı sorumlulukla davranacaklardır." ifadelerini kullandı.

Liderler oylarını kullandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) erken genel seçimlerinde liderler oylarını kullandı.

KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Görevi bitmek üzere olan bir Meclis Başkanı olarak en büyük arzum, meclisin verimli bir yapıyla kurulması." dedi.

KKTC'nin İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eşi Oya Talatile Girne'de 19 Mayıs Türk Maarif Kolejindeki 92 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Ardından basına yaptığı açıklamada Talat, "Benim dileğim, Kıbrıs sorununun çözümüne de katkısı olacak bir hükümetin kurulabilmesidir." ifadesini kullandı.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ise seçim sonuçları ne olursa olsun YDP kadrolarının tazelenmesi için olağanüstü kurultaya gideceklerini belirtti.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay da "Bugün çok güzel bir gün. Bugün halk konuşacak. Köklü bir değişim için tarihi bir gün olacak." dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit de "Seçim sisteminde bazı sıkıntılar var. Önümüzdeki dönemde bunları tartışarak düzeltmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

Sandıktan milliyetçi parti çıktı

KKTC’de 50 sandalyeli parlamentonun yeniden belirlendiği erken genel seçimlerde Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki milliyetçi Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 35’in üzerinde oy alarak birinci oldu.