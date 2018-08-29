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KKTC'de uçuşlar normale döndü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda kulede çalışanların 'ek mesai' kesintisi nedeniyle yaptığı iş bırakma eylemine son vermesi üzerine havalimanındaki uçuşlar normale döndü.

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Ercan Havalimanı’ndaki kulede çalışan hava kontrolörleri, hükümetin "ek mesai" kesintisi kararı üzerine başlattığı iş bırakma eylemi, hükümet yetkililerinin de devreye girmesiyle sona erdi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ercan Havalimanı'nda eylemin sonlandığını, hava trafiğinin normale döndüğünü belirtti.

Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Şube Amiri Ali Uzunyayla da pistin inişlere ve kalkışlara açıldığını duyurdu.

KKTC'de Ercan Havalimanı’nda kulede çalışan hava kontrolörleri, hükümetin tasarruf tedbirleri kapsamında ek mesai ödemelerinde kesintiye gitme kararına tepki göstererek, dün akşam iş bırakma eylemi başlatmış, eylem nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edilmişti.

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