KKTC'nin tarihi vakıf eserlerle canlanacak

Kıbrıs adasında 308 yıl varlık gösteren ve önemli bir medeniyeti inşa eden Osmanlı’dan kalan vakıf eserleri, Kuzey Kıbrıs turizmine yeni bir hareket getirecek. Aralarında cami, bedesten, mevlevihane, çeşme, tekke ve hamamların da bulunduğu kültürel miras, vakıf bilinciyle donatılan profesyonel turist rehberlerince gerçek bilgileri ve hikayeleriyle anlatılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan projeyle Kuzey Kıbrıs'taki Osmanlı kültür mirası, daha çok görünür kılınacak ve ülkedeki vakıflara daha fazla dikkat çekilecek.

Vakıf eserlerine dikkatleri çekmek ve toplumu vakıf mirasıyla ilgili bilgilendirmek için hazırlanan "Vakıf Şehir: Lefkoşa" projesinin tanıtımı 27 Şubat’ta, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun da katılımıyla yapılmıştı.

Bu kapsamda Çavuşoğlu'nun iştirakiyle gazeteciler, turizm firmaları temsilcileri ve turist rehberlerinden oluşan heyet, 15 Nisan'da Girne kapısından başlayarak belirlenen güzergahtaki 16 vakıf eserini gezecek.