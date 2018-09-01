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Klasik ve Makaralı Yay Bayan Takımlarımız Avrupa şampiyonu oldu

Polonya Legnica’da yapılan Avrupa Şampiyonasında Klasik Yay Bayan ve Makaralı Yay Bayan takımlarımız Avrupa Şampiyonu olurken Yeşim Bostan gümüş madalya kazandı. Türkiye Okçuluk Federasyonu, şampiyonada madalya alan sporcularımıza ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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KLASİK YAY BAYAN TAKIMIMIZ AVRUPA ŞAMPİYONU
 
Polonya Legnica’da yapılan Avrupa Şampiyonasında Finalde İtalya ile karşılaşan Aybüke Aktuna, Gülnaz Büşranur Çoşkun ve Yasemin Ecem Anagöz’ den oluşan Klasik Yay Bayan Takımımız 6-2 biten karşılaşma sonucu Avrupa Şampiyonu oldu.

YEŞİM BOSTAN’DAN AVRUPA ŞAMPİYONASINDA GÜMÜŞ MADALYA

Avrupa Şampiyonasında Finalde İspanyol Andrea Marcos ile karşılaşan Yeşim Bostan 146-145 biten maç sonucunda Gümüş Madalya kazandı.

MAKARALI YAY BAYAN TAKIMIMIZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Avrupa Şampiyonasında Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Süzer’den oluşan Makaralı Yay Bayan Takımımız Finalde İtalya ile 227-227 biten karşılaşmada beraberlik atışları sonrasında galip gelerek Avrupa Şampiyonu oldular

Türkiye Okçuluk Federasyonu, şampiyonada madalya alan sporcularımıza ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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