Klasik ve Makaralı Yay Bayan Takımlarımız Avrupa şampiyonu oldu Polonya Legnica’da yapılan Avrupa Şampiyonasında Klasik Yay Bayan ve Makaralı Yay Bayan takımlarımız Avrupa Şampiyonu olurken Yeşim Bostan gümüş madalya kazandı. Türkiye Okçuluk Federasyonu, şampiyonada madalya alan sporcularımıza ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.