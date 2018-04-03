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Kobani’deki eylemlere katılan PKK/YPG’li terörist Tarsus’ta yakalandı

Terör örgütü PKK'nın Kobani’de (Ayn-el Arab) eylemlerine katıldığı belirtilen Suriye uyruklu PKK/YPG'li terörist Mersin’in Tarsus ilçesinde yakalandı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Hatay’da yakalanan Suriye uyruklu Y.A.'nın ifadesinden harekete geçen Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, YPG'li V.M.'nin yakalanması için ilçede çalışma başlattı.
 
Ekipler, yaptıkları operasyonda, terör örgütünün, güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine katıldığı belirtilen ve Kobani’de terör örgütü YPG/PYD adına 7 ay eylemlerde bulunan 25 yaşındaki V.M.'yi yakaladı.
 
Facebook sayfasında da terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı tespit edilen V.M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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