Kobani'den Suruç'a geçen PKK'lı terörist yakalandı
Suriye'nin Kobani kentinden yasa dışı yollarla Türkiye´ye geçen terör örgütü PKK/PYD mensubu 1 terörist yakalandı.
- DHA
Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç'a bağlı Mürşitpınar Mahallesi´nde bir kişinin Türkiye´ye yasa dışı yollardan geçeceğinin bilgisine ulaşan güvenlik güçleri sınır hattında önlem aldı. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, sınırı geçen İ.S.'yi gözaltına alındı. Yapılan incelemede terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu saptanan ve üzerinde teçhizat bulunmayan terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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