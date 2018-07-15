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Kobani'den Suruç'a geçen PKK'lı terörist yakalandı

Suriye'nin Kobani kentinden yasa dışı yollarla Türkiye´ye geçen terör örgütü PKK/PYD mensubu 1 terörist yakalandı.

  • DHA
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Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç'a bağlı Mürşitpınar Mahallesi´nde bir kişinin Türkiye´ye yasa dışı yollardan geçeceğinin bilgisine ulaşan güvenlik güçleri sınır hattında önlem aldı. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, sınırı geçen İ.S.'yi gözaltına alındı. Yapılan incelemede terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu saptanan ve üzerinde teçhizat bulunmayan terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

 

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