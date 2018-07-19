Kocaeli Gölcük'te 6 gündür kayıp olan pide ustasının cesedi bulundu
Kocaeli Gölcük'te 6 gündür kayıp olan 26 yaşındaki pise ustası Ömer Ankara'nın cesedi bağ evinin önündeki çardakta ipe asılı halde bulundu.
- DHA
Gölcük'te en son cuma namazı çıkışında görülen pide ustası Ömer Ankara'dan bir daha haber alınamadı.
BAĞ EVİNDE İPE ASILI HALDE BULUNDU
Hüseyin T. bugün öğleden sonra, Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi Çifte Selvi mevkiinde bulunan bağ evine gittiğinde çardakta asılı bir kişiyi görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekibi, ölen kişinin 6 gündür kayıp olan Ömer Ankara olduğunu belirledi.
KAYBOLDUĞU GÜN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR
Ömer Ankara'nın kaybolduğu gün öldüğü tahmin edilirken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset morga kaldırıldı. Ömer Ankara'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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