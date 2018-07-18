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Kocaeli İzmit'te 87 yaşındaki kadın, eşyaları yakarken kendini yaktı

Kocaeli İzmit'te 87 yaşındaki Ömriye Yaman evinin bahçesindeki hurda eşyaları yakmak isterken kendini de yaktı. Yaşlı kadın tedaviye alındı.

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Öğleden sonra İzmit 28 Haziran Şirinlik Sokak'ta Ömriye Yaman evden çıkan hurda eşyaları bahçede yakarken, alevler üzerine sıçradı.

2. DERECEDE YANIKLAR OLUŞTU

Yaşlı kadının yandığını gören ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibi, Yaman'a ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise bahçede yanmakta olan hurda eşyaları söndürdü. Ömriye Yaman'ın kolları ve bacaklarında 2'nci dereceden yanıklar bulunduğu öğrenildi.

Ömriye Yaman kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

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