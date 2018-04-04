Kocaeli merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 67 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Samsun, Denizli, Ordu, Bursa, Malatya ve Aydın'da, "Örgüt faaliyeti kapsamında yasa dışı bahis oynatmak" suçunu işledikleri tespit edilen 90 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin, 15 ilde 23-28 Mart tarihlerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği "ofsayt" adı verilen operasyonda, yasa dışı bahis sitesini kurup ve yönettikleri tespit edilen 67 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında firari 23 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, çok sayıda cep telefonu, dijital materyal ve dokümanlara el konuldu.

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri tespit edilen, Adana'da bir akaryakıt istasyonu ve bir restoran, İzmir'de 3 ambalaj fabrikası, bir gayrimenkul firması, İstanbul'da bir inşaat şirketi ve bir kıymetli madenler şirketi, Aydın, Muğla ve Eskişehir'de birer gece kulübü, toplamda yaklaşık 109 milyon 755 bin lira değerinde 64 taşınmaz (ev, tarla, arsa), 54 motorlu taşıt ve 10 şirkete el konulduğu bildirildi.

Ayrıca operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen şüphelilere yaklaşık 5 milyon lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.