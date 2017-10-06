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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 21 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 20'si muvazzaf asker 21 şüpheli yakalandı.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında 23'ü muvazzaf, 30 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Elazığ, Yozgat, Samsun, Hakkari, Malatya, Kayseri, Muğla ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20'si muvazzaf asker, 21 şüpheli gözaltına alındı.
 
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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