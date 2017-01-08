Yarın Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği Son Dakika Açıklaması

Kocaeli Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altında. Kocaeli'de yaşayan öğrenciler şimdi 10 Ocak Salı yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Kocaeli Valiliği'nden son dakika okullara tatil açıklaması var mı diye İnternette arama yapıyor. Yurdun büyük bir bölümü yağış altında. Bu yağışların çoğunluğu da kar yağışı şeklinde. Meteoroloji yoğun kar yağışı uyarısı yapıyor. Kocaeli'de de etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuk hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yarın 10 Ocak Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı? Bütün gelişmeleri anında haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

KOCAELİ'DE 10 OCAK SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının ve buzlanmanın etkili olmaya devam edeceği öngörüldüğünden, il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (Özel Rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi. Açıklamada ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KOCAELİ'DE 9 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu bugün (9 Ocak Pazartesi) il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimizde 9 Ocak günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir" diye açıklamada bulundu. Vali Güzeloğlu ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu bildirdi.

KOCAELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın doğu, Ağrı'nın batı ilçeleri ve Güney Ege kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.