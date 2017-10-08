Kocaeli'de 2 TIR ile servis minibüsü çarpıştı: En az 30 yaralı Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde D-100 Karayolu Atalar Mahallesi mevkiinde 2 TIR ve işçileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 30'ün üzerinde kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılara müdahale edildi.