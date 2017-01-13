Kocaeli'de 3 kişi FETÖ'den tutuklandı
Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2'si esnaf 3 kişi tutuklandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finansman sağladıkları iddiasıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Atmaca ile esnaf Emin Öztürk ve Yasin Duman'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Atmaca, Öztürk ve Duman, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 3 zanlı tutuklandı.
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