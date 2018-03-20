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Kocaeli’de 4 FETÖ/PDY şüphelisi serbest bırakıldı

Kocaeli’de FETÖ/PDY bağlantısı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock isimli gizli iletişim aracını kullandığı ve örgütle irtibatlı derneklerde yönetici/üye olduğu iddia edilen 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerden Ö.A., V.Ş., C.A. ve A.G. isimli 4 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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