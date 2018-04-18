Kocaeli’de 58 bin TL'lik sunta çalan sahte nakliyeci tutuklandı

Olay, 7 Nisan’da Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir sunta fabrikasında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre kendisini nakliyeci olarak tanıtan tanıtan şahıs, hazırladığı sahte evrak ve belgelerle fabrika ile İzmir’e gönderilecek olan 58 bin TL’lik suntanın taşıma işi için anlaşmıştı. Şahıs sahte plakalı tır ile fabrikadan İzmir’e götürme bahanesiyle 58 bin TL değerinde suntayı alarak kayıplara karışmıştı. Müştekilerin ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Polis ekipleri tarafından yapılan teknik incelemelerde sunta yükünü alan şahsın A.G. (41) olduğu ve malzemeleri İstanbul’da pazarladığı öğrenilmişti.

Başlattıkları takip sonucu polis ekipleri, A.G.’yi Bolu’da yaptıkları operasyonla yakalamış ve yapılan operasyon sonucunda A.G.’nin suç ortakları C.B. (43), İ.K. (42) ve K.Y.'nin (22) de kimlikleri belirlenmişti ve zanlılardan İ.K. Bolu’da yürütülen soruşturma sonucu tutuklanmıştı.

A.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan A.G.’nin tutuklanmasına karar verildi.

Öte yandan, şüphelilerden C.B. ve K.Y.’nin arama çalışmaları devam ederken, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir şeker fabrikasından da 50 bin TL değerinde şeker ürünü kaçırdığını belirledi.