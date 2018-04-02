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Kocaeli'de 69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonda Bursa'da bir araçtan 69 bin dolar çalan 2 Kolombiya, Küba ve Peru uyruklu 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

  • DHA
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Bursa´da meydana gelen olayda, bir aracın içerisinden 69 bin dolar çalan hırsızlar kaçtı. Bursa İl Emniyeti hırsızların bulunduğu aracın plakasını tespit ederek, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Gölcük'te önlem alan ekipler, Donanma kavşağında aracı durdurarak 4 kişiyi yakaladı. Araçta yapılan aramada çalınan paralar, bir adet aracın kilidinin sinyalini önleyen jammer ve peruk bulundu. Gözaltına alınan 2'si Kolombiya, 1 Küba, 1 Peru uyruklu 4 kişi Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

 

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