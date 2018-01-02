Kocaeli'de 9 iş yeri ve 8 evi soyan çete çökertildi
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 9 iş yeri ve 8 eve girerek 100 bin TL değerinde soygun yaptığı iddia edilen 3 şahıs yakalandı.
- İHA
Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.Ö., İ.B. ve Ş.Ö. isimli 3 şahsın Kartepe’de son 6 ayda girdikleri 9 iş yeri ve 8 evden elektronik cihaz, ziynet eşyası ile 1 adet motosiklet çaldıkları ve bir de yağma suçuna karıştıkları belirlendi.
Vatandaşların şikayetçi olması üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından MOBESE ve güvenlik kameralarından 9 işyeri ve 8 evden 100 bin TL değerinde eşya ve bir de motosiklet çalan şahısların kimlikleri tespit edildi. Polisin düzenlediği 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kartepe İlçe Emniyeti’ne götürülen şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
İş yerleri ve evlerden çalınan 100 bin TL değerindeki eşyaların bir kısmı, satıldığı tespit edilen kişilerden alınarak sahiplerine geri teslim edildi.
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