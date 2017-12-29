Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kocaeli'de ambalaj fabrikasında büyük yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ambalaj fabrikasında yangın çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmit ilçesi sanayi mahallesi Özbaki sokakta bulunan ambalaj fabrikasında sebebi henüz belirlenemeyen bie nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye gönderildi. Yangın devam ediyor. (İHA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabil’deki saldırıda ölü sayısı artıyor

Kabil’deki saldırıda ölü sayısı artıyor

O şimdi bütün dünyanın tanıdığı biri

O şimdi bütün dünyanın tanıdığı biri

Garaja hurda olarak girdi ama...

Garaja hurda olarak girdi ama...

88 yıllık kurşun geçirmez motosiklet

88 yıllık kurşun geçirmez motosiklet

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA