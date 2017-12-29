Kocaeli'de ambalaj fabrikasında büyük yangın
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ambalaj fabrikasında yangın çıktı.
İzmit ilçesi sanayi mahallesi Özbaki sokakta bulunan ambalaj fabrikasında sebebi henüz belirlenemeyen bie nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye gönderildi. Yangın devam ediyor. (İHA)
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