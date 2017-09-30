Kocaeli'de 'ByLock' operasyonu: 10 gözaltı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme uygulaması "Bylock"u kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarından 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Söz konusu şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı belge, bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.

Operasyonda 10 kişi gözalatına alınırken, bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürdüğü bildirildi.