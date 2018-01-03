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Kocaeli'de çaldığı minibüsün yakıtı bitince minibüs çalarak kaçtı

Kocaeli'de bir minibüsü çalan hırsızlar, yakıtın bitmesi üzerine inip başka bir aracı daha çaldılar.

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir minibüsü camını kırarak çalan hırsızlar, yakıtın bitmesi üzerine olay yerinden yine hırsızlık yaparak kaçtılar.

POLİS ÇALINAN MİNİBÜSÜ ARARKEN BİR İHBAR DAHA GELDİ

Bu akşam saatlerinde, Esentepe Mahallesi Yıldırımer Caddesi'nde Sebahattin Karadağ'a ait 41 E 5330 plakalı minibüsün camını kıran hırsızlar, aracı çaldı.

Polis, ihbar üzerine çalınan aracı ararken, bu kez Çamlıtepe Mahallesi Elma Sokak'ta Cemal Ağırcan'a ait 41 NF 3641 plakalı minibüsün çalındığı ihbarı geldi. 

HIRSIZLAR İLK ARAÇTA PARMAK İZİ BIRAKTI

Olay yerine giden polis, ilk çalınan minibüsün yakıtının bitmesi üzerine hırsızların aracı terkedip, ikinci minibüsün sürmeli olan kapısını açarak aracı çaldıklarını belirledi. Hırsızların, aynı modeldeki iki aracı çalması dikkat çekti. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, yakıtı biten araçta parmak izi topladı, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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