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Kocaeli'de cip ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

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Mehmet Osman Şentürk idaresindeki 34 AK 6433 plakalı otomobil, Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki kavşakta sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 VE 887 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan cip, hızını alamayarak bir banka şubesinin bahçesine girdi.

OTOMOBİL KALDIRIMA SAVRULDU

Kaldırıma savrulan otomobilde, sürücü Şentürk ile yanındaki Samet Ün sıkışarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilen cip sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

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