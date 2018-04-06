Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince istihbarat çalışmaları yapıldı.
Çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, DEAŞ ile irtibatlı olduğu öne sürülen C.E, C.D, E.B, E.E.S, E.E, Ö.K, R.Ç, R.T, E.A. ve K.G'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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