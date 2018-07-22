Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kocaeli'de denize giren bir kişi boğuldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren adam boğularak hayatını kaybetti.

  • IHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Kandıra Kefken Kovanağzı Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde plaja gelen Ersin Ekim, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınan Ekim, dalgaların arasında gözden kayboldu.
 
Ekim'in kaybolduğunu gören vatandaşlar durumu plajda bulunan KOSKEM ekiplerine bildirdi. KOSKEM ekipleri Ekim'i denizden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ekim, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekim, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki el-Cüneydi o anları anlattı

Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki el-Cüneydi o anları anlattı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA