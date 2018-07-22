Kocaeli'de denize giren bir kişi boğuldu

Olay, Kandıra Kefken Kovanağzı Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde plaja gelen Ersin Ekim, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınan Ekim, dalgaların arasında gözden kayboldu.

Ekim'in kaybolduğunu gören vatandaşlar durumu plajda bulunan KOSKEM ekiplerine bildirdi. KOSKEM ekipleri Ekim'i denizden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ekim, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekim, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.