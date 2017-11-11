Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kocaeli’de evde esrar üreten karı koca jandarmaya yakalandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde evde ürettikleri iddia edilen esrarı traktörle satmaya giden şahıs ve kendisine yardım eden karısı, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin kırsal kesimlerinde uyuşturucu satıcıları ile mücadelelerini aralıksız sürdüren jandarma ekipleri, Kandıra’da uyuşturucu satan şahıslar olduğu istihbaratını alarak harekete geçti. Kandıra’ya bağlı bir köyde ikamet ettiği belirlenen S.K.’yı (53) takibe alan Kandıra Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Narkotik köpekli arama ekiplerinin de katıldığı operasyonda, S.K. adlı şahıs Kandıra merkezine traktörü ile giderken durduruldu. Şahsın kullandığı traktörün römorkunda yapılan içime ve satışa hazır şekilde paketlenmiş halde 5 kilo esrar ele geçirildi.

Bunun üzerine S.K.’yı yanlarına alan ekipler, şahsa ait ev ve eklentilerine Jandarma Narkotik köpekleriyle yaptığı aramalarda ise satışa ve içime hazır şekilde paketlenmiş 10 kilo esrar ve paketlemede kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Jandarma ekipleri evde bulunan uyuşturucuların üretimini yaptığı iddiasıyla S.K. ve kendisine yardım eden eşi H.K.’yı (50) gözaltına aldı. Gözaltına alınan karı-kocanın jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü DEAŞ törenleri kana bulayacaktı, son anda böyle önlendi

Terör örgütü DEAŞ törenleri kana bulayacaktı, son anda böyle önlendi

Anadolu'da yaşayan endemik canlılar

Anadolu'da yaşayan endemik canlılar

4 bin yıllık evlilik sözleşmesi dünya literatürüne girdi

4 bin yıllık evlilik sözleşmesi dünya literatürüne girdi

Türkiye kurucu lideri için ayakta

Türkiye kurucu lideri için ayakta

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Başbakan Yıldırım ABD ziyaretini değerlendirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA