Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için keşif yapan 4 PKK'lı yakalandı

Şehit yakınlarına istihdam düzenlemesi

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı olan ve bu yüzden yaşamını yitiren ya da yaralananların anne, babalarının da istihdam hakkından faydalanabileceğini öngören düzenleme ilgili yönetmeliğe eklendi.