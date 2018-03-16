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Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Kocaeli’de FETÖ terör örgütünün haberleşme programı 'Bylock' kullandıkları tespit edilen 8 kişi ve örgütle irtibatlı derneklerde üye olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  FETÖ örgütünün Bylock isimli gizli iletişim aracını kullandığı tespit edilen 8 kişi ve örgütle irtibatlı derneklerde üye olduğu değerlendirilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah saatlerinde Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda farklı meslek gruplarındaki 13 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
 
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
 

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