Kocaeli’de FETÖ’den 12 kiþi tutuklandý
Kocaeli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamýnda gözaltýna alýnan 18 kiþiden 12’si tutuklandý
Kocaeli Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn yürüttüðü FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamýnda sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne getirilen 6’sý kadýn 12’si erkek olmak üzere toplam 18 özel sektör çalýþanýndan 12’si tutuklandý. 3 kiþi adli kontrol talebi ile 3 kiþi de savcýlýk talimatý ile serbest býrakýldý
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