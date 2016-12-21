Kocaeli’de FETÖ’den 12 kiþi tutuklandý

Kocaeli Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn yürüttüðü FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamýnda sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne getirilen 6’sý kadýn 12’si erkek olmak üzere toplam 18 özel sektör çalýþanýndan 12’si tutuklandý. 3 kiþi adli kontrol talebi ile 3 kiþi de savcýlýk talimatý ile serbest býrakýldý