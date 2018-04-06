Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kocaeli'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 11 kişi yakalandı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama emri bulunan örgüt üyelerinin kentte saklandığı yerlerin tespit edilmesi ve örgüt üyelerine yardım eden kişilerin deşifre edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Gebze ilçesinde hücre evi olduğu olduğu değerlendirilen 4 ayrı adrese yapılan operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kayıtların incelenmesiyle, gözaltına alınan kişilerden A.K, H.P, M.C.Ö. ve C.Ç. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunduğu ve A.K. ile H.P'nin sahte kimlik taşıdığı tespit edildi.

T.B, Ş.H.Ş. ve M.G'nin ise ByLock kullandığı, A.E, V.D. ve M.K'nin örgüt üyelerinin saklanmasına yardım ettiği ve A.D'nin örgütle ilgili yürütülen bir soruşturmanın şüphelisi olduğu belirlendi.

Soruşturmaya konu evlerde yapılan aramada, 9 dizüstü bilgisayar, 14 cep telefonu, 13 flash bellek ve hafıza kartı, 2 tablet bilgisayar, 3 bin 695 lira ve bin dolar ele geçirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eskişehir´de üniversitede silahlı saldırı: 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Eskişehir´de üniversitede silahlı saldırı: 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer

Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

İşte havadan Türkiye manzaraları

İşte havadan Türkiye manzaraları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA