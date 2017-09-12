Kocaeli'de genç kız erkek arkadaşına kızdı bileklerini kesti
Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde erkek arkadaşıyla tartışan 29 yaşındaki B.H. adlı genç kız bileklerini keserek intihara teşebbüs etti.
- DHA
Olay Yeni Yalı Mahallesi Hızır Reis Caddesi´nde meydana geldi. Erkek arkadaşı E.E. ile kavga eden B.H, geçirdiği sinir krizi sonrasında bileklerini kesti. Komşularının ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil ekibi, baygın halde olan genç kızı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. B.H. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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