Kocaeli’de haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
- AA
Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Nermin Kahraman (62) isimli vatandaştan uzun süre haber alamayan yakınları tarafından polis ekiplerine haber verildi. Nermin Kahraman’ın evine gelerek çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri kadını hareketsiz bir şekilde yatarken buldular. Olay yerine intikal eden 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında, yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından Nermin Kahraman, ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
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