Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kocaeli'de halk otobüsü yandı

Seyir halindeyken alev alan otobüsteki 6 yolcu tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeyken yanan otobüse itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Fatih Mahallesi 104. Sokak üzerinde 6 yolcusu ile seyreden Veysel Yıldırım'ın kullandığı 41 BR 290 plakalı halk otobüsünün motor kısmından alev çıkmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, yolcuları tahliye ettikten sonra yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale etti ancak başarılı olamadı. Yangın tüm otobüse yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, çevredeki evlerin bahçesine sıçrayan alevlere ekipler müdahale etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Almanya bu Türk'ü konuşuyor! Verdiği cevaplarla gündeme oturdu

Almanya bu Türk'ü konuşuyor! Verdiği cevaplarla gündeme oturdu

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA