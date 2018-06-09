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Kocaeli'de iş kazası: 1 ölü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir demir çelik fabrikasında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında çalışan Mehmet Savaş Özcan (60), tıra demir boru yükleme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle devrilen boruların altında kaldı.

Özcan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Savaş Özcan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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