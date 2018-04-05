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Kocaeli'de kapatılan yoldaki bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'de kapatılan yola koyulan bariyerleri fark etmeyen bir sürücü kaza yaptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, yol çalışması nedeniyle konulan beton bariyere otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

SIKIŞAN İKİ KİŞİ KURTARILDI

Kaza gece saatlerinde, Vezirçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Yazıcı idaresindeki 77 AAC 082 plakalı otomobil, çalışma nedeniyle kapatılan yola konulan beton bariyere çarptı. Kazada, sürücü Gökhan Yazıcı ve Ali Akçura yaralandı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri kaza yapan aracın motor kısmına köpük sıkarak soğutma çalışması yaptı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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