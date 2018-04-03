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Kocaeli'de komşusunu yaralayan kişi intihar etti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kişi tartıştığı komşusunu tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti.

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Alınan bilgiye göre, Tepecik köyünde yaşayan Nuri Ocakverdi (52), komşusu Ömer Durmaz'ın (32) ahırına gitti. Burada, ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ocakverdi, üzerindeki tabancayla komşusu Durmaz'a ateş etti.

Komşusunun öldüğünü düşünen Ocakverdi ahırın dışına çıkıp intihar etti.

Yaralı Durmaz ise vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı.

Ocakverdi'nin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

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