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Kocaeli'de yangýn: 6'sý çocuk 7 kiþi hastaneye kaldýrýldý

Kocaeli'nin Ýzmit ilçesinde bir apartmanda çýkan yangýnda dumandan etkilenen 6'sý çocuk 7 kiþi hastaneye kaldýrýldý.

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Alýnan bilgiye göre, Turgut Mahallesi Ýsmail Kolaylý Caddesi'nde bulunan bir apartmanýn üçüncü katýndaki Ahmet Özmen'e ait kimsenin bulunmadýðý dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangýn çýktý. Kýsa sürede büyüyen yangýn, alt ve üst kata da sýçradý. Vatandaþlarýn haber vermesi üzerine olay yerine çok sayýda itfaiye ve saðlýk ekibi sevk edildi.

Yangýn sýrasýnda binada bulunan ve dumandan etkilenen 7 kiþi itfaiye ekiplerince dýþarýya çýkarýldý. Saðlýk ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan 7 kiþi, çevredeki hastanelere kaldýrýldý. Bu kiþelerin saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi.

Yangýn itfaiye ekiplerinin yaklaþýk bir saat süren çalýþmasý sonucu söndürüldü. 

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