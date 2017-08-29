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Kocaeli'de motosikletle mağazaya daldı, camlar boğazını kesti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, motosikleti ile bir mağazaya giren sürücü, kırılan camların boğazını kaybetmesiyle hayatını kaybetti.

  • İHA
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Feci kaza, gece 03.00 sıralarında İzmit ilçesi Abdurrahman Yücel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 BU 175 plakalı motosiklet ile ilerleyen Hasan Ç., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü Hasan Ç.'nin kullandığı motosiklet, yol kenarında bulunan bir halı mağazasının camına çarptı. Kırılan camlar genç sürücünün boğazını kesti. Kask takmadığı iddia edilen sürücü hemen Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasan Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Motosiklette bulunan Cansu T. ise tedavi altına alındı.
 
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
 

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