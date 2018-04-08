Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kocaeli'de otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dereye düşen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Karadenizliler Mahallesi İskefiye Caddesi'nde Yahyakaptan Mahallesi istikametine giden Nevin Tazegül (43) idaresindeki 34 JB 2769 plakalı otomobil, yolun otoban köprüsü altında daralan kısmında karşı yönden gelen şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan midibüsle karşılaştı.

Yol veren midibüsün yanından geçerken Tazegül'ün kullandığı otomobil, bariyerlerin bulunmadığı yol kenarında kontrolden çıkarak Akarca Deresi'ne düştü. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün oğlu Batuhan Berk Tazegül (18), vatandaşların yardımıyla annesini bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan sürücü ve oğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören Hüseyin Arıcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dereye düşen otomobil ile şehiriçi midibüsünün yolun köprü altında daralan kısmında karşılaştığını söyledi.

Midibüsün otomobile yol vermek için sağa yanaştığını anlatan Arıcan, "O da yandan geçerken panikleyip dereye uçtu maalesef. Sürücüyü, araçta yanında olan oğluyla beraber çıkarttık. Oğlu araçtaydı, o çıkmıştı benden önce. Ben o ara 112'yi aradım. Sanırım ikisinin de boyunlarında sıkıntı var. Boyunluk takıldı ambulansta, onun dışında bir sorun gözükmüyor çok şükür." ifadelerini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
SOLOTÜRK´ten nefes kesen gösteri

SOLOTÜRK´ten nefes kesen gösteri

İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya çarptı

Paha biçilmez tarihi İncil ele geçirildi

Paha biçilmez tarihi İncil ele geçirildi

Böyle yaratık görülmedi

Böyle yaratık görülmedi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA