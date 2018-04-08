Kocaeli'de otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Karadenizliler Mahallesi İskefiye Caddesi'nde Yahyakaptan Mahallesi istikametine giden Nevin Tazegül (43) idaresindeki 34 JB 2769 plakalı otomobil, yolun otoban köprüsü altında daralan kısmında karşı yönden gelen şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan midibüsle karşılaştı.



Yol veren midibüsün yanından geçerken Tazegül'ün kullandığı otomobil, bariyerlerin bulunmadığı yol kenarında kontrolden çıkarak Akarca Deresi'ne düştü. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün oğlu Batuhan Berk Tazegül (18), vatandaşların yardımıyla annesini bulunduğu yerden çıkardı.



Yaralanan sürücü ve oğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayı gören Hüseyin Arıcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dereye düşen otomobil ile şehiriçi midibüsünün yolun köprü altında daralan kısmında karşılaştığını söyledi.



Midibüsün otomobile yol vermek için sağa yanaştığını anlatan Arıcan, "O da yandan geçerken panikleyip dereye uçtu maalesef. Sürücüyü, araçta yanında olan oğluyla beraber çıkarttık. Oğlu araçtaydı, o çıkmıştı benden önce. Ben o ara 112'yi aradım. Sanırım ikisinin de boyunlarında sıkıntı var. Boyunluk takıldı ambulansta, onun dışında bir sorun gözükmüyor çok şükür." ifadelerini kullandı.