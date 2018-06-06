Kocaeli'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Erkan A. yönetimindeki 34 AHR 367 plakalı otomobil ile Ozan Kumru (25) yönetimindeki 41 ED 488 plakalı motosiklet, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Kumru, aracın ön camına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede, Kumru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan ve araçta sıkışan Bekir U. ise itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kumru'nun cenazesi, incelemelerin ardından Gebze Asri Mezarlık morguna götürüldü.

Polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı.